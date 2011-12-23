Огрызко: страны ЕС не могут понять роль Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что страны Европейского Союза до сих пор не сформировали свою политику в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня ЕС и его ключевые члены, к сожалению, до сих пор не сформировали нормальной украинской политики, они не видят Украину как отдельный фактор развития Европейского континента, безопасности этого континента, не могут понять роль Украины в будущем развитии европейского пространства», - сказал он.

По словам В.ОГРЫЗКО, у него создалось впечатление, что некоторые страны Евросоюза больше ищут не возможности помочь Украине в том, чтобы она шла дальше, а причины, иногда формального характера, чтобы остановить этот процесс.

«Считаю, что политика двойных стандартов в отношении Украины, которая четко просматривается в позиции отдельных европейских стран, не украшает европейских стратегов», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО назвал весомым достижением завершение переговоров между Украиной и Евросоюзом о Соглашении об ассоциации. «Сегодня Украина и ЕС имеют весомый, солидный, уникальный документ. Мы завершили то, над чем работали долгих 4 года», - сказал он.

В то же время, В.ОГРЫЗКО видит «серьезный минус» в том, что Украина утратила свой имидж в мире. «В этом году Украина свой имидж закопала очень глубоко», - сказал он.