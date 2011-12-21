В Афганистане погибли пять польских солдат

Пять польских солдат погибли сегодня в Афганистане в результате взрыва бомбы под автомобилем, что стало самой большой военной потерей в польской армии при ведении боевых действий со времен Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, взрывчатка силой почти 100 килограммов тротилового эквивалента полностью уничтожила один из автомобилей польского военного конвоя.

"В результате сдетонирования взрывчатки под машиной погибли пять польских солдат 20-й Бартошицкой механизированной бригады. Трагедия произошла на главной дороге между Кандагаром и Кабулом в провинции Газни", - говорится в специальном сообщении пресс-службы польского правительства.

Соболезнования близким погибших выразили глава правительства Дональд ТУСК и Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

TVN24 сообщает, что самому молодому военному, погибшему сегодня, было 22 года, а самому старшему - 33 года.

Польская Gazeta Wyborcza сообщает, что с начала года в Афганистане погибли уже 14 поляков, 6 смертей зафиксировано в прошлом году и девять - в 2009 году.

В целом с 2001 года Польша в Афганистане потеряла 36 человек, а вместе с операцией в Ираке (2003-2008 годы) - 58 человек.

В то же время, по данным газеты, потери польской армии, контингент которой сегодня в Афганистане составляет 2,5 тысячи человек, являются небольшими по сравнению с другими государствами, входящими в международную коалицию сил 47 стран.

"Австралийский контингент из 1550 человек потерял 32 солдата, Дания, которая имеет в Афганистане 750 человек, потеряла 42, Испания (весь контингент 1523 людей) потеряла 34 солдата", - отмечает издание.

Газета также замечает, что текущий год стал первым за десять лет с начала операции НАТО в Афганистане, когда количество убитых солдат начало уменьшаться: с начала года нападения талибов унесли жизни 554 солдат, в то время, как за весь прошлый год погибли 711 человек.

Справка УНИАН. В октябре этого года Президент Польши продолжил миссию польского военного контингента в Афганистане до 13 апреля 2012 года. Польская власть планирует постепенно отказываться от выполнения боевых задач в Афганистане, концентрируясь больше на учебных программах для местных силовиков, и планирует полностью вывести войска в 2014 году.