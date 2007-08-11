США давно готовят заявку на арктические территории

Администрация Джорджа Буша в декабре прошлого года резко активизировала работу специальной закрытой межведомственной рабочей группы, которая уже четыре года, не предавая свою деятельность огласке, руководит замерами океанского дна в Арктике с помощью сонаров для подготовки американской заявки в ООН на арктическую территорию и запасы нефти и газа, сообщает авторитетный журнал "Харперс мэгэзин" в сентябрьском номере, который сейчас начинает поступать подписчикам в США.

В проекте федерального бюджета США, внесенном Бушем в конгресс в феврале, на работу этой рабочей группы в 2008 году предусматривается выделение 8 миллионов долларов.

Группой руководит госдепартамент США. В ее состав включены также входящее в состав Пентагона министерство военно-морского флота США, входящая в структуру министерства внутренней безопасности Служба береговой охраны США и Служба управления минеральными ресурсами, которая входит в структуру министерства внутренних дел США и отвечает за засы нефти, природного газа и другие минералы на внешнем континентальном шельфе США.

В декабре был расширен график заседаний группы и были сформированы подгруппы. Обсуждалось использования подводных лодок и строительство новых ледоколов, а также представлена стратегия по нанесению на карту границ арктического морского дна.

"Потребуется очень много сейсмической работы", - сообщил журналу неназванный по имени высокопоставленНый представитель госдепартамента США.

Журнал сообщает также, что США с 2003 года "негласно сканирует арктическое морское дно при помощи многолучевого сонара".

Известно, что эту работу ведет научная группа из университета штата Нью-Гемпшир, которой руководит профессор и директор Центра прибрежной и океанической картографии при этом университете Лэрри Майерс, но тот факт, что за работой Майерса стоит возглавляемая госдепартаментом рабочая группа правительства США, огласке до сих пор не предавался, сообщает издание.

В этом сезоне целый месяц работы в Арктике тяжелого полярного ледокола службы береговой охраны (СБО) США "Хили" будет посвящен сонарным замерам группы Майерса, добавляет журнал, по данным которого один день работы этого ледокола стоит 100 тысяч долларов. Ледокол "Хили" вышел из порта приписки Сиэтл (штат Вашингтон) 6 августа и вернется в начале октября.

В материале под названием "Холодная лихорадка - грядущая битва за тающий Север" журнал напоминает также, что Канада и Дания сейчас тоже проводят замеры в Арктике, стремясь доказать, что Хребет Ломоносова, на который претендует Россия, состыкован с канадским островом Эллсмер (Ellesmere) и с контролируемой Данией Гренландией.

Канадские и датские ученые, базируясь на военной базе "Алерт", используют вертолеты и самолеты на лыжном шасси, для развертывания сети сейсмических датчиков, закладывая по сейсмографу на каждом километре и по заряду взрывчатки каждые 15 километров.

Канада рассчитывает присоединить к своей территории 310 тысяч квадратных миль арктического морского дна с его запасами углеводородов и полезных ископаемых.

Дания рассчитывает на 62 тысячи квадратных миль.

Норвегия тоже провела сонарные исследования и надеется присоединить 96 тысяч квадратных миль арктической территории, зарезервировав право на дальнейшее расширение этой территории на более позднем этапе.

РИА "Новости"