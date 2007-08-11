Украина и Парагвай отменят визы

Посла уполномочили подписать соглашение

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Парагвай об отмене виз. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, Кабмин принял 8 августа 2007 г. (№615-р). Этим распоряжением правительство также уполномочило Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Александра НИКОНЕНКО подписать отмеченное Соглашение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter