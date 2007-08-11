Украина и Парагвай отменят визы
14:43, 11 августа 2007Мир
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Посла уполномочили подписать соглашение
Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Парагвай об отмене виз.
Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, Кабмин принял 8 августа 2007 г. (№615-р).
Этим распоряжением правительство также уполномочило Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Александра НИКОНЕНКО подписать отмеченное Соглашение.
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