В Ираке вспыхнул конфликт правящих группировок

Судебные власти Ирака выдали ордер на арест вице-президента страны Тарика Хашеми в связи с подозрениями о его причастности к террористической деятельности, сообщает Би-би-си.

Накануне Хашеми был задержан в аэропорту Багдада, а три его охранника арестованы.

В иракском руководстве продолжается конфликт между суннитской партией "Аль-Иракия", членом которой является вице-президент, и главой правительства, шиитом Нури Малики. "Аль-Иракия" обвинила премьера в захвате власти в стране.

СМИ связывают преследование Хашеми с политическим кризисом, который начался в стране после вывода американских войск.

США уже выразили обеспокоенность политической ситуацией в Ираке. Об этом заявил на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни: "Мы ведем переговоры со всеми сторонами и уже выразили наше беспокойство по поводу последних событий. Мы призываем стороны разрешить противоречия мирным путем", - сказал он.