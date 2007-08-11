Российскую правозащитницу оставили в ”психушке” по решению суда

В пятницу выездной суд продлил срок госпитализации правозащитницы Ларисы Арап в Мурманской областной психиатрической больнице города Апатиты, удовлетворив соответствующее заявление врачей больницы. Об этом сообщает ИА "Собкор.ru".

Решение было принято на основании части 3 статьи 29 закона о психиатрии (состояние пациента может ухудшиться, если не будет оказано должного лечения в стенах больницы), ранее суд руководствовался частью 1 той же статьи (опасна для себя и окружающих).

Суд не принял во внимание результаты независимого медицинского обследования, проведенного в тот же день. По информации радио "Свобода", приехавшие из Москвы по просьбе уполномоченного по правам человека Владимира Лукина специалисты Независимой психиатрической ассоциации дали заключение о том, что Арап не нуждается в принудительной госпитализации.

Согласно материалам заключения, у Ларисы Арап имеется нервно-психическое расстройство, вероятно, полученное на почве стресса. Напомним, активистка мурманского отделения "Объединенного гражданского фронта" (ОГФ) была принудительно госпитализирована 5 июля из поликлиники Североморска, куда она зашла, чтобы получить копию заключения медицинской комиссии для получения водительских прав.

В ОГФ считают, что госпитализация связана с публикацией статьи "Дурдом" (в ней утверждается, что в мурманском психиатрическом диспансере при лечении детей и подростков используют электрошок). По свидетельству родственников Ларисы Арап, в больнице ее "накололи психотропными препаратами" до такой степени, что "она не могла ни ходить, ни говорить".