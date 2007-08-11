Дания направляет свою экспедицию в Арктику

Министерство науки и техники Дании объявило, что в воскресенье,12 августа, начнется датская арктическая экспедиция, призванная исследовать хребет Ломоносова вслед за российскими батискафами. Россияне исследовали этот подводный хребет в начале месяца, чтобы установить, не является ли он продолжением российской территории.

Датчане намерены провести свое исследование. Они предполагают, что хребет представляет собой продолжение территории Гренландии, которая является владением Дании. Экспедиция Lomrog (сокращение от английского Lomonosov Ridge off Greenland - Хребет Ломоносова у берегов Гренландии) будет вестись при поддержке шведского ледокола "Один" и российского атомного ледокола "50 лет Победы". Они выйдут из норвежского порта Тромсе, а 17 августа вернутся на норвежский архипелаг Шпицберген.

Район хребта Ломоносова, предположительно, изобилует нефтью и газом.

Арктические воды формально не принадлежат ни одной стране. По существующим международным соглашениям, страны региона могут объявить своей экономической зоной участки континентального шельфа, если сумеют доказать, что этот шельф является продолжением их территории.

После российской экспедиции многие страны региона начали наперебой заявлять о того или иного рода претензиях на арктические воды. Так, о "суверенитете" Канады и строительстве военных баз в регионе объявил премьер-министр Стивен Харпер.

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