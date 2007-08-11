Канада построит два военных объекта в Арктике

Премьер-министр Канады Стивен Харпер (Stephen Harper) заявил в пятницу о намерении построить в Арктике два военных объекта, чтобы подтвердить претензии страны на спорные арктические земли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам канадского премьера, в Арктике планируется строительство армейского тренировочного центра и подводной базы.

Это заявление Харпер сделал во время трехдневного визита в Арктику в одном из портовых городов провинции Нунавут (Nunavut) в 600 километрах от Северного полюса.

Помимо России на право считать Арктические территории своими претендуют четыре государства - США, Канада, Дания и Норвегия. По данным ученых, именно в Арктике находится более 25% мировых запасов нефти и газа.