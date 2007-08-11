Грузия купит истребители, чтобы охранять границу

Грузия намерена приобретать современную военную технику, в том числе боевые самолеты для защиты своих границ, заявил в пятницу президент страны Михаил Саакашвили.

"Мы работаем с некоторыми странами по поводу закупки бомбардировщиков и истребителей, которые будут охранять весь периметр воздушной границы. У Грузии есть все необходимое для предотвращения террористических актов. Но мы все сделаем, чтобы не допустить военного противостояния", - сказал Саакашвили на встрече со студентами грузинских вузов.

Президент не уточнил, какое противостояние имел в виду, но заявление прозвучало на фоне очередного обострения российско-грузинских отношений - Тбилиси 7 августа обвинил российскую военную авиацию в нарушении воздушного пространства. По данным грузинской стороны, российский самолет сбросил около села Цителубани ракету, которая не взорвалась.

РИА "Новости"