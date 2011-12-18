Российских журналистов в Казахстане задержали из-за комендантского часа

Задержание журналистов газеты "Коммерсант"и интернет-издания Lenta.ru в казахстанском Жанаозене было связано с действием в городе комендантского часа, введенного указом президента после массовых беспорядков, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков на брифинге в Астане, пишет Риа Новости.

Журналисты "Коммерсанта" - спецкорреспондент Владимир Соловьев и фотокорреспондент Василий Шапошников, корреспондент Lenta.ru Илья Азар, которые освещали беспорядки в городе Жанаозен на западе Казахстана, были в воскресенье задержаны местной полицией. Всех их отпустили через несколько часов после задержания.

"После установления личности журналистов и проведения с ними разъяснительной беседы в здании УВД Азару, Соловьеву и Шапошникову предоставлены транспорт и охрана для беспрепятственного осуществления журналистской деятельности", - сказал Суиндиков.

По его словам, эти трое журналистов "в настоящее время без каких-либо ограничений продолжают свою профессиональную деятельность".

"На период действия чрезвычайного положения введены временные ограничения на свободу передвижения, использование радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеозаписывающей техники, а также проводятся проверки документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств", - отметил прокурор.