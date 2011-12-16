Рейтинги Путина и Медведева упали до исторического минимума

Если президентские выборы в России состоялись бы в ближайшее воскресенье Путин не смог бы победить в первом туре. За него готовы отдать свои голоса 42% опрошенных, приводит результаты исследования ВЦИОМ. По данным Центра, в первую неделю декабря рейтинг одобрения президента страны Дмитрия Медведева составил 51%.

Декабрьские рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева опубликовал и Фонд "Общественное мнение". Из них следует, что доля доверяющих премьеру и президенту упала до исторически минимальных значений: доверяют Путину 44% опрошенных, а Медведеву – 39%. Максимум у Путина в 70% наблюдался в 2008 году. "Потолок" Медведева - 59% - был зафиксирован в первом квартале 2010 года.

Эхо Москвы