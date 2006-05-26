Белоруссия пригрозила выйти из Союза с Россией из-за цен на газ

Белоруссия может выйти из союза с Россией, если "Газпром" станет поставлять в страну газ по европейским ценам. Такая угроза в завуалированной форме содержится в письме, направленном премьер-министром Белоруссии Сергем Сидорским главе правительства РФ Михаилу Фрадкову, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Как сообщили изданию источники, близкие к российскому кабинету министров, конфиденциальное письмо, в котором описывается положение дел в экономике страны и прогноз ее развития в связи с ожидаемыми ценовыми репрессиями, Сидорский направил Фрадкову еще 15 мая.

В послании белорусского премьер-министра, в частности, говорится, чтов случае сохранения Кремлем низких цен на газ для Белоруссии страна будет готова "продвигать решение вопроса о создании совместной газотранспортной организации". Это единственная уступка, пишет "Коммерсант", на которую, судя по письму премьер-министра, готовы пойти белорусские власти.

Далее Сидорский констатирует, что переход к европейским ценам в торговле на газ "противоречит... в первую очередь Договору о создании Союзного государства РФ и Белоруссии". Газовый конфликт Сидорский характеризует, как "разрушение самой основы Союзного государства".

Таким образом, пишет "Коммерсант", впервые в российско-белорусских отношениях в официальном документе обсуждается, хотя и завуалировано, возможность юридического выхода Белоруссии из Союза России и Белоруссии.

Белорусские власти выступают резко против запланированного "Газпромом" с 1 января 2007 года повышения цен на газ с нынешних 47 долларов за тысячу кубометров до 130-150 долларов, а также изменения схемы взимания НДС и акцизов при поставке нефти на переработку в Белоруссию. "Газпром", в свою очередь, жестко настаивает на том, что топливо в Белоруссию должно поставляться по рыночным ценам.

Лента.ру