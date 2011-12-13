Школьница загнала Коморовского в угол: за 30 лет преступников не наказали - как так?

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ не смог ответить на вопрос учащейся одной из польских школ, почему за три десятка лет остаются ненаказанными ответственные за введение чрезвычайного военного положения в Польше тогдашние руководители Польского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос прозвучал во время сегодняшней встречи Президента с представителями коммунистического подполья и молодежи в Варшаве, которая состоялась в рамках отмечания 30-й годовщины чрезвычайного положения.

"Больше 20 лет мы живем в свободной Польше, а ответственные за то все зло, которое имело место в Польше, не осуждены. Главным доказательством здесь является процесс Чеслава КИЩАКА (глава МВД с 1981 по 1990 годы), который начинается уже пятый раз и тянется уже 15 лет. Генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ (председатель специального комитета, который ввел ЧП) также не осужден за введение военного положения", - напомнила школьница Иоанна ХЛЕБИЦКАЯ, слова которой приводит TVN24.

Ученица спросила Президента, как можно формировать национальное сознание без четкого решения тех дел и, по его мнению, все ли современные польские власти сделали все для того, чтобы люди, ответственные за эти поступки, понесли ответственность.

Б.КОМОРОВСКИЙ уклонился от прямого ответа на этот вопрос, заметив, что может прокомментировать дело только как историк.

"В демократии суды служат для того, чтобы признать, что кто-то заслужил на наказание и приговор. Мы бы все предпочитали, чтобы суды, действуя эффективно, такой приговор издали", - сказал Президент Польши.

"Это болезненное и деликатное дело, что ни один из тех процессов не завершился приговором", - добавил Б.КОМОРОВСКИЙ, который после объявления Чрезвычайного положения 13 декабря 1981 года за свою тогдашнюю оппозиционную деятельность сам на полгода попал в тюрьму.

Он также заметил, что ответственных за ЧП осудит сам народ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Польша отмечает 30-ю годовщину введения тогдашними коммунистическими властями чрезвычайного положения в стране, что позволило им силой удержать власть еще почти на 8 лет.

По данным польских историков, жертвами ЧП, которое было отменено в июле 1983 года, во время акций протеста стали десятки людей, а в тюрьмы были отправлены около 10 тысяч человек.

В Польше, где после завершения Второй мировой войны Советский Союз насильственно установил марионеточное коммунистическое правительство, оппозиции удалось отобрать власть у коммунистов лишь в 1989 году в результате договоренностей так называемого "круглого стола", открывших дорогу к рыночным и демократическим реформам в стране.

С 2004 года Польша входит в объединяющий сегодня 27 государств Евросоюз.