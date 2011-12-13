Количество раненых во время нападения в Льеже возросло до 75 человек

Количество раненых во время нападения в бельгийском Льеже возросло до 75 человек.

Об этом сообщают сегодня местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Количество погибших в результате стрельбы в центре Льежа не изменилось - 4 человека, среди них Нордин Амрани, который совершил нападение, вооруженный гранатами и револьвером, два подростка 15 и 17 лет, а также женщина 75 лет.

По последним данным прокуратуры, нападающий был один.

Премьер-министр Бельгии Элио Ди РУПО выразил свои соболезнования родным погибших, и планирует сегодня же посетить место происшествия, в частности, для встречи с представителями органов правопорядка.

Свои соболезнования жертвам теракта выразил также Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.

“Мои мысли вместе с жертвами, их семьями и друзьями. Я желаю многочисленным раненым скорейшего и полного выздоровления и верю, что бельгийская власть проведет полное расследование этого коварного акта”, - цитирует Президента Европарламента его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, выстрелы в бельгийском Льеже прозвучали сегодня около 13:00 по местному времени.