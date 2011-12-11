В Голливуде юноша стрелял в прохожих, которые думали, что идут съемки

Вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу по водителям и прохожим в районе Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает ТСН.

В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, а сам нападавший был застрелен полицейскими.

Раненый водитель Mercedes был доставлен в одну из городских больниц, за его жизнь сейчас борются врачи. Виновник происшествия был застрелен полицейскими, которые успели прибыть на место инцидента.

Курьезность ситуации заключается в том, что сначала многие прохожих не поверили в реальность происходящего и подумали, что в Голливуде идут съемки очередного фильма.

Однако, вскоре люди убедились в том, что преступник, которому на вид было чуть более 20 лет, вел стрельбу из настоящего оружия, и это было не кино.

Суть проводится расследование такого типичного для США инцидента, опрашиваются родственники злоумышленника, действия которого полиция пока никак не может объяснить.