«Российская газета» опубликовала результаты выборов в Госдуму

«Российская газета» опубликовала постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 декабря «О результатах выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, постановление опубликовано в федеральном выпуске от 10 декабря.

«Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва состоявшимися и действительными», - говорится в постановлении.

Также публикуется список всех 450 депутатов, избранных на выборах 4 декабря.

Согласно окончательным результатам, «Единая Россия» получила 49,32%, «Справедливая Россия» - получила 13,24%, ЛДПР -11,67%, КПРФ - 19,19%.

Не прошли в парламенте три партии с следующими результатами «Патриоты России», - 0,97%, «Яблоко», - 3,43%, «Правое Дело» - 0,60%.

Отмечается, что таким образом «Единая Россия» получила 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия»- 64, ЛДПР – 56.