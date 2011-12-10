В Москве людей призывают забрать у Путина власть уже 4 марта

На митинг в центре Москвы собралось около 100 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии «Яблоко» Сергей МИТРОХИН, выступая на митинге на Болотной площади.

«Здесь собрался почти стотысячный митинг», - сказал С.МИТРОХИН.

По его словам, сегодня «правящая российская группировка во главе с ПУТИНЫМ и МЕДВЕДЕВЫМ узнает, что в России есть народ».

Он заявил, что надо требовать у правоохранительных органов расследования фальсификаций во время выборов в Госдуму, подать иск в Верховный Суд, чтобы «эти позорные выборы» были отменены.

«Мы вправе требовать новых выборов», - сказал С.МИТРОХИН и добавил: «Если ничего не изменится, то «воровская власть» продолжить воровать в течение 5 лет. По его словам, есть возможность сменить действующую власть ПУТИНА уже 4 марта, когда пройдут президентские выборы».

Он также призвал россиян выйти на следующий митинг 17 декабря на Пушкинскую площадь в 16.00.

Между выступлений участники выкрикивают лозунги: «Свободу», «Долой Путина», «Долой Единую Россию», «Долой беспредел», «Политзаключенным свободу», «Пора менять власть».

Также на плакатах можно увидеть надписи: «Мы вас не выбирали», «Путин уходи», «Ваши «выборы» не признаем», «Сфабрикованная Дума народу не нужна».

Количество участников митинга постоянно увеличивается. На данный момент людьми заполнена полностью Болотная площадь, а также близлежащие набережные и мосты.