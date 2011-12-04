Саакашвили хочет построить на берегу Черного моря новый город

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ объявил о намерении построить на берегу Черного моря новый город, который будет назван Лазика.

Как передает ИА "Новости-Грузия", за 10 лет Лазика должна стать вторым по численности городом в стране.

По словам грузинского президента, через 10 лет в новом городе будет жить по меньшей мере 500 тысяч человек. "Этот город станет главным торгово-экономическим центром Грузии", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Выступая на встрече с населением Грузии в Зугдиди, М.СААКАШВИЛИ рассказал, что Лазика будет располагаться между поселками Анаклия и Кулеви. Строительство порта и мелиорационные работы на месте будущего города начнутся весной 2012 года.

"Этот город даст нам возможность забыть о бедности. Мы уже начали переговоры с инвесторами Азии и Европы", - добавил грузинский президент.

В сентябре 2009 года сообщалось, что Грузия также намерена построить в районе поселка Анаклия крупный курорт, к строительству которого планировалось привлечь зарубежных архитекторов. М.СААКАШВИЛИ пообещал, что этот курорт станет "Шарм-эль-Шейхом черноморского побережья".