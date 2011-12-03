В Германии 45 тысяч человек эвакуируют, чтобы обезвредить мощную бомбу времен Второй мировой войны

В городе Кобленц на западе Германии эвакуируют 45 тысяч местных жителей, чтобы обезвредить британскую бомбу времен Второй мировой войны, найденную в Рейне, сообщает CBS.

Бомбу весом в 1,8 тонны планируется обезвредить к утру воскресенья. Для этого жителей просят на день покинуть свои дома. Как сообщают местные власти, эвакуируются также семь домов престарелых, две больницы и тюрьма. Кроме того, приостанавливается движение поездов и автотранспорта.

Бомбу обнаружили на прошлой неделе на дне Рейна из-за обмеления, вызванного нехваткой осадков.

Газета.ру