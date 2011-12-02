В Еврокомитете по предотвращению истязаний довольны Киевским СИЗО

Комиссия Европейского комитета по предотвращению истязаний и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПИ) посетила Киевский следственный изолятор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

Как сообщается, комиссия ЕКПИ работает в Украине с 28 ноября. В рамках выполнения плана работы члены ЕКПИ 29 ноября – 1 декабря 2011 года посещали Киевское СИЗО. По завершении инспекции Киевского СИЗО 1 декабря на базе этого учреждения состоялась встреча международных экспертов с руководством учреждения и ГПтСУ, на которой обсуждались предварительные результаты инспекции, пути дальнейшего решения на государственном уровне неотложных вопросов.

Предварительно эксперты дали положительную оценку условиям содержания несовершеннолетних заключенных, условиям в помещениях медико-санитарной части, завершению строительства нового режимного корпуса для содержания арестованных женщин, а также проведенным текущим ремонтам помещений пищеблока, камер, тепло-, водо- и электросетей.

Как отметили в пресс-службе, наряду с этим, в ходе встречи обсуждались и другие вопросы деятельности Киевского СИЗО. В частности, обращалось внимание на переполненность СИЗО, необходимость обеспечения заключенных надлежащей жилой площадью, улучшения бытовых условий заключенных путем дальнейшего проведения ремонтных работ (особенно в корпусах, которым больше 100 лет), совершенствования взаимодействия государственных органов и учреждений в вопросах предоставления медицинской помощи заключенным за пределами СИЗО, увеличения штата медперсонала учреждения (в частности специалистов по психиатрии), совершенствования системы ведения медицинской документации, а также обновления существующего и увеличения общего количества медоборудования учреждения.

Как отмечается в сообщении, более детальное обсуждение результатов инспекции учреждений экспертами ЕКПИ будет проводиться в Министерстве юстиции Украины, а окончательные результаты инспекции комитет направит правительству Украины в 2012 году.