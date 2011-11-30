Беларусскому бизнесмену запретили глубоко дышать под памятником Ленину

Белорусскому предпринимателю Николаю Черноусу не разрешили провести одиночный пикет в городе Барановичи, во время которого он собирался два часа "глубоко дышать" возле памятника Владимиру Ленину в знак протеста против произвола местных чиновников, сообщает сайт правозащитного центра "Весна".

Противостояние Черноуса и местной администрации, пишет Newsruсо ссылкой на "Комсомольскую правду", началось с того, что ему не разрешили организовать в Барановичах украинскую диаспору, затем он не смог взять в аренду здания заброшенный фермы.

Тогда мужчина попытался добиться разрешения на проведение протестного велопробега, а после очередного отказа - пешего марафона. "Дал заявку на велопробег против бюрократизма. Но в исполкоме сказали: зачем это вам, упадете еще с велосипеда, ударитесь. Тогда подал заявку на марафонскую ходьбу. В исполкоме сказали, что мой маршрут проходит по трассе, и я могу попасть под машину", - рассказал Черноус.

Тогда предприниматель решил провести одиночный пикет у памятника вождю мирового пролетариата. "Прошу разрешить глубокое дыхание возле памятника Ленину 28 ноября. Место глубокого дыхания: ступеньки памятника Ленину. Время глубокого дыхания: 13.00 - 15.00 часов. Предполагаемое количество участников: 1 человек", - написал в своем заявлении Черноус и добавил, что готов захватить с собой противогаз и аптечку, чтобы выхлопные газы автомобилей не повредили его здоровью.

Но горисполком ответил мужчине отказом и в этом случае, сославшись на нарушение статей 2,5 и 8 закона "О массовых мероприятиях", в который недавно были внесены поправки. При этом, чиновники не удосужились расшифровать, что именно он собирается нарушить «протестным дыханием».