США обнаружили, что не готовы к войне в Арктике (фото)

Тяжелый ледокол "Хили" службы береговой охраны (СБО) США в понедельник, 6 августа выйдет из порта приписки Сиэтл (штат Вашингтон), чтобы проследовать в Северный Ледовитый океан для проведения научных исследований в Арктике, сообщила пресс-служба СБО.

"Хили" - один из трех имеющихся у США тяжелых арктических ледоколов. Все они приписаны к Сиэтлу и входят в отряд военизированных судов СБО, в официальном положении о которой записано, что Служба береговой охраны "один из видов вооруженных сил США" и входит в структуру министерства внутренней безопасности США.

Второй ледокол - "Северное море" - с июня стоит в сухом доке на профилактическом ремонте, который планируется закончить в ноябре.

Третий ледокол - "Северная звезда" - с 2006 года законсервирован и находится в резерве.

Помимо выполнения задач службы береговой охраны ледокол "Хили" официально является также в США головным судном для проведения гражданских научных исследований и экспедиций по океанографии, изучению химического состава морской воды и свойств льда, морской флоры и фауны, для чего на борту ледокола имеется научная аппаратура, лаборатории и спецоборудование, включая донные сонары, водолазное оборудование и вертолет. Для работы с подводной акустикой ледокол может контролировать шумы от своей двигательной установки.

Во время выходов в море научные эксперименты ведутся на ледоколе круглосуточно учеными из США, а иногда исследователями из других стран.

На борту "Хили" работают 140 человек, включая 85 членов экипажа (31 офицер и 54 матроса) и 35 гражданских ученых и других сотрудников.

Ледокол имеет водоизмещение в 16 тысяч тонн, двигательная установка мощностью 30 тысяч лошадиных сил позволяет развивать скорость до 17 узлов.

"Хили" способен пробивать на ходу лед толщиной до 1,5 метров и продавливать таранами лед толщиной до 2,5 метров.

Согласно принятой в США классификации, тяжелыми арктическими ледоколами, способными работать в сложных полярных условиях, считаются специальные суда, непрерывно раскалывающие лед толщиной до 2 метров при скорости хода в 3 узла и обладающие способностью таранить и пробивать лед толщиной до 7 метров.

При этом такие суда обязаны иметь двигательную установку мощностью не менее 10 тысяч лошадиных сил и иметь водоизмещение не менее 6 тысяч тонн.

В специальном докладе под названием "Ледоколы США, их роли и будущие потребности США", подготовленном в сентябре прошлого года по указанию конгресса США американским Национальным советом по научным исследованиям, подчеркивается, что "в силу географического местонахождения Аляски США являются арктическим государством с значительными геополитическими, экономическими, научными интересами и интересами безопасности в Арктике и поэтому интересы США в этом регионе должны быть защищены".

"Возможная ратификация 76-й статьи Конвенции ООН по морскому праву потребует экстенсивных усилий по нанесению на карту континентального шельфа США у побережья Аляски, если США захотят воспользоваться конвенцией для расширения своих экономических зон и противодействия притязаниям других арктических государств", - говорится в тексте доклада, в котором заявлено о важности для службы береговой охраны США иметь мощные современные ледоколы.

В документе подчеркивается, что "потенциальное расширение человеческой активности в северных широтах вероятнее всего потребует от службы береговой охраны США усилить ее присутствие на границах ледового покрова для выполнения ее миссий в сфере безопасности и правоохранительного характера".

"США обязаны построить два новых полярных ледокола для защиты своих текущих и будущих интересов в Арктике и Антарктике", - говорится в докладе конгрессу.

Совет предлагает заменить устаревшие американские ледоколы "Северное море" и "Северная звезда", находящиеся в эксплуатации на протяжении более 30 лет.

"В результате ледокольный потенциал США сейчас находится под угрозой неспособности обеспечивать национальные интересы в Арктике и Антарктике. В течение двух последних лет США приходилось, например, нанимать российский ледокол для расчистки судоходного прохода в Антарктике для прохождения судов к американской исследовательской станции", - говорится в документе.

США необходимы новые и усовершенствованные ледоколы для "демонстрации активного и влиятельного присутствия" и поддержки американских интересов в Арктике и Антарктике, считает Национальный совет по научным исследованиям.

РИА “Новости”