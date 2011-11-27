Заключенные сбежали из бразильской тюрьмы через дыру в крыше

82 заключенных совершили побег из тюрьмы города Баррейрас в восточном бразильском штате Баия (Bahia).

Как передает РИА «Новости», по заявлению местной полиции, беглецы воспользовались дырой в крыше. В момент побега шел сильный дождь, и ни один их охранников не услышал странного шума, который производили заключенные.

О побеге полиции стало известно от местных жителей, которые сообщили о людях, которые в беспорядке разбегались в разные стороны от тюрьмы.

При этом полиция отмечает, что преступники смогли освободить многих своих коллег, воспользовавшись пилой, с помощью которой они открыли другие камеры. Пока никого из сбежавших поймать не удалось.