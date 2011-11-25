Срок ультиматума Сирии истек

Срок ответа на ультиматум Сирии истек еще в четверг днем, но Лига дала Дамаску дополнительное время подумать - до конца пятницы.

Теперь представители ЛАГ планируют собраться в эти выходные, чтобы принять решение о санкциях, которые могут включать приостановление транспортного сообщения, а также замораживание финансовых сделок и государственных активов Сирии.

По словам корреспондента Би-би-си на Ближнем Востоке, сигналы, поступающие из Сирии, такие как организация санкционированных властями демонстраций с осуждением Лиги арабских государств, свидетельствуют о том, что сирийское правительство вряд ли пойдет на уступки.