Газпром стал единственным собственником беларусской трубы

«Газпром» купил вторые 50% «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня в резиденции «Горки», в присутствии Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО, премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Республики Беларусь Михаила МЯСНИКОВИЧА ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

«В соответствии с договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», «Газпром» заплатит за акции 2,5 млрд. долл. Таким образом, ОАО «Газпром» станет владельцем 100% ОАО «Белтрансгаз», - говорится в сообщении.

Также ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики в 2012-2014 годах.

Документы подписаны в развитие договоренностей, достигнутых сегодня между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь, о формировании цен на газ и тарифов на его транспортировку, а также об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Как сообщал УНИАН, действующий контракт «Газпрома» и «Белтрансгаза» на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и «Газпрому» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам главы российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза».