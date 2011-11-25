Партия Путина может потерять большинство в Госдуме (опрос)

Партия власти «Единая Россия», лидером которой является премьер-министр России Владимир ПУТИН, потеряет конституционное большинство в новом составе Госдумы России.

Об этом свидетельствует социологический опрос «Левада-Центр», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, если бы выборы в Государственную Думу России проходили в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» готовы проголосовать 53% опрошенных, за Коммунистическую партию (КПРФ) – 20%, за ЛДПР – 12%, за «Справедливую Россию» - 9%.

Еще три партии, которые принимают участие в выборах, не преодолеют проходной барьер.

По информации «Левада-Центра» места в Думе между партиями после выборов могут распределиться следующим образом: «Единая Россия» – 253 мандата (сейчас 315), Коммунистическая партия (КПРФ) – 94 (сейчас 57), ЛДПР – 59 (сейчас 40), «Справедливая Россия», - 44 (сейчас 38).

Выборы в Госдуму России шестого созыва состоятся 4 декабря.

Опрос был проведен 18-21 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1591 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от числа намеренных прийти на выборы вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.