Отдав трубу России, Беларусь получила отсрочку до 2014 года

Цена российского газа для Беларуси в I квартале 2012 года составит 164 долл. за 1 тыс. куб.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня на заседании президиума правительства РФ.

«При средней цене около 400 долл. для Европы, Беларусь будет платить в первом квартале 164 долл. за тысячу кубов. Это серьезная скидка, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее 2 млрд. долл.», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, Беларусь получит так называемую интеграционную скидку и до 2014 года выйдет на равнодоходные цены.

В.ПУТИН также напомнил, что стороны договорились, что «Газпром» приобретет в собственность все 100% «Белтрансгаза».

Он отметил, что Россия и Беларусь договорились о реструктуризации белорусской задолженности за поставку российского газа в 2011 году. В.ПУТИН сообщил, что сейчас Беларусь платит 244 долл. за тысячу кубов.

«Мы договорились с белорусским руководством, что в силу непростой ситуации в белорусской экономике мы реструктуризируем платежи на следующий год», - сказал он.

В.ПУТИН подтвердил, что соответствующие документы в области газового сотрудничества будут подписаны в пятницу.

«Это очень важный вопрос, который урегулирует наши отношения с Беларусью на годы вперед и позволит обеспечить безусловный транзит через белорусскую территорию наших энергоносителей потребителям в Западной Европе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт «Газпрома» и «Белтрансгаза» на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.

В третьем квартале т.г. российский газ для Беларуси обходится в 279,16 доллара за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и «Газпрому» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам главі российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза».

7 октября этого года Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что для участников Единого экономического пространства нужны равные условия хозяйствования, а не понижающие интеграционные коэффициенты.