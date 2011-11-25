Россиянам назначили дату выборов президента

Совет Федерации РФ назначил дату очередных выборов президента России, они пройдут 4 марта 2012 года.

Как передает РИА «Новости», назначение выборов главы государства относится к ведению Совета Федерации согласно Конституции России. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии с законом "О выборах президента Российской Федерации", днем голосования на выборах президента становится второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах.

Как сообщил журналистам глава конституционного комитета палаты Алексей АЛЕКСАНДРОВ, поскольку предыдущие выборы президента проходили в марте 2008 года, то формально день голосования должен был быть назначен на 11 марта 2012 года. Однако если воскресенье, в которое должны состояться выборы, объявлено рабочим днем (11 марта 2012 года - рабочий день из-за переноса выходных в связи с праздником 8 марта), то голосование назначается на предшествующее воскресенье.

Поэтому выборы назначены на 4 марта, в соответствии с Конституцией и законом о президентских выборах, пояснил сенатор.

Постановление Совета Федерации о назначении даты президентских выборов вступит в силу после его опубликования, это должно произойти не позднее чем через пять дней после решения о назначении даты выборов. С момента публикации постановления стартует избирательная кампания.