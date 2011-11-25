Новое землетрясение в Японии
08:42, 25 ноября 2011Мир
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Толчки ощущались в 10 префектурах
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня на юге центрального японского острова Хонсю.
Как передает ИТАР-ТАСС, эпицентр землетрясения находился в префектуре Хиросима. Из-за крайне небольшой глубины залегания очага - всего 10 км - мощные толчки ощущались в 10 префектурах на юге Хонсю.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. По сообщению национального метеорологического управления Японии, угрозы цунами объявлено не было.
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