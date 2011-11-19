В Испании наступил «День тишины»

Официальная предвыборная кампания, стартовавшая в начале ноября в Испании, завершилась в ночь с пятницы на субботу.

Как передает РИА «Новости», на всей территории Испании наступил "день тишины" перед всеобщими парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

Нынешние всеобщие парламентские выборы проходят на четыре месяца раньше запланированного срока. Председатель правительства Испании Хосе Луис РОДРИГЕС пошел на это шаг под давлением оппозиции.

Последние две недели главные претенденты на пост главы правительства - Мариано РАХОЙ, от оппозиционной консервативной Рабочей партии и кандидат от правящей Испанской социалистической рабочей партии Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА - провели в поездках по стране. Ежедневно они участвовали в многочисленных митингах своих сторонников, объясняя, что ждет страну в случае их избрания.

"Мы собираемся покончить с кризисом, потому что это наша обязанность, потому что мы можем это сделать и потому что испанцы готовы оказать нам массивную поддержку", - заявил на последнем предвыборном митинге М.РАХОЙ.

В свою очередь, А.РУБАЛЬКАБА, выступая на митинге в последний день кампании заявил, что только социалисты могут спасти Испанию.

"Есть только одна партия, которая может спасти Испанию от абсолютного правого большинства - это социалисты. Поэтому мы призываем вас голосовать, чтобы усилить наши позиции", - сказал он.

Ведущие испанские политические партии - Народная и Социалистическая - в ходе предвыборной компании предложили два разных пути выхода из кризиса.

Социалисты предлагают продолжить проводившуюся ими до сих пор политику увеличения налогов. Они хотят значительно больше взимать налогов с состоятельных людей, а также увеличить акцизы на спиртное и табачные изделия.

Народная партия утверждает, что именно подобная налоговая политика привела Испанию на грань экономической пропасти, вызвав разорение многих предприятий и бегство капиталов за границу.

"Народники" выступают за снижение налогов, чтобы таким образом поощрять предпринимательскую инициативу. Оппозиционная партия предлагает снизить налог с малых и средних предприятий с 30 до 20-25%, а также уменьшить налог с банковских доходов граждан, что приведет к оживлению экономики.

Вместе с тем, как отмечают политологи, кто бы ни победил на выборах, испанцев ждут тяжелые времена. Время "жирных коров" прошло, сейчас надо подтянуть пояса и ждать дальнейшего сокращения зарплат, замораживание социальных пособий и субсидий, отмечают испанские СМИ.