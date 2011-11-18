Ситуация в Сирии всё больше напоминает гражданскую войну

Сирийские военнослужащие, перешедшие на сторону оппозиции, атаковали в четверг несколько отделений правящей в стране партии «Баас», сообщает Радио Свобода.



По некоторым сообщениям, противники режима президента Башара Асада закидали гранатами офисы "Баас" в провинции Идлиб, где сейчас размещены сотрудники сил безопасности, участвующие в операции против активистов оппозиции. Днем ранее атаке подверглась база разведки сирийских ВВС недалеко от Дамаска.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Сирии все больше напоминает гражданскую войну. Лавров призвал стороны конфликта к диалогу. Тем временем дипломаты из Германии, Франции и Великобритании распространили среди членов комитета Генассамблеи ООН по правам человека проект резолюции по Сирии, осуждающей власти этой страны за насилие в отношении граждан.



Отмечается, что поддержать резолюции на дальнейших этапах согласились Иордания, Марокко, Катар, Саудовская Аравия.