Ситуация в Сирии всё больше напоминает гражданскую войну

03:13, 18 ноября 2011
Мир
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Офисы правящей партии забросали гранатами

Сирийские военнослужащие, перешедшие на сторону оппозиции, атаковали в четверг несколько отделений правящей в стране партии «Баас», сообщает Радио Свобода.

По некоторым сообщениям, противники режима президента Башара Асада закидали гранатами офисы "Баас" в провинции Идлиб, где сейчас размещены сотрудники сил безопасности, участвующие в операции против активистов оппозиции. Днем ранее атаке подверглась база  разведки сирийских ВВС недалеко от Дамаска.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Сирии все больше напоминает гражданскую войну. Лавров призвал стороны конфликта к диалогу. Тем временем дипломаты из Германии, Франции и Великобритании распространили среди членов комитета Генассамблеи ООН по правам человека проект резолюции по Сирии, осуждающей власти этой страны за насилие в отношении граждан.

Отмечается, что поддержать резолюции на дальнейших этапах согласились Иордания, Марокко, Катар, Саудовская Аравия.

 

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