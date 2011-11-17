Установлен источник недавнего повышения радиации в Европе

Источником недавнего распространения в атмосфере некоторых стран Европы радиоактивного йода-131, по всей вероятности, стала медицинская лаборатория, находящаяся в Венгрии. К такому выводу пришло Международное агентство по атомной энергии.

МАГАТЭ сообщило сегодня со ссылкой на венгерское ведомство по ядерной энергии, что наиболее вероятным источником незначительного повышения уровня радиации в нескольких европейских странах стала утечка из лаборатории Института изотопов в Будапеште. Результаты исследований в этом институте применяются в медицине и промышленности.

Утечка происходила в период с 8 сентября по 16 ноября. Изменения уровня радиации были зарегистрированы в Чехии, Австрии, Словакии, Германии, Швеции, Франции и Польше.

Радио Свобода