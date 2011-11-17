Украина не ставила вопрос о вступлении России в ВТО

Украина не ставила вопрос о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) в контексте переговоров по газу.

Об этом на пресс-конференции на тему: «Вступление России в ВТО: подробности» в Москве сказал глава российской переговорной делегации, глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим МЕДВЕДКОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, использовала ли Украина при проведении переговоров по цене на российский газ ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

«Я могу сказать, что на переговорах в Женеве этот вопрос никогда не ставился, и мы переговоры с Украиной в Женеве не вели», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров о цене на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.