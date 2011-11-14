Генсек НАТО упал с велосипеда и сломал руку

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН в воскресенье упал с велосипеда и сломал руку.

Как передает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО Оану ЛУНГЕСКУ, А. Фог РАСМУССЕН катался на велосипеде в лесу под Брюсселем и разбился. Он чувствует себя хорошо, однако в течение нескольких дней его не будет на своем рабочем месте, он будет отдыхать.

Как передает РИА «Новости», на этой неделе А. Фог РАСМУССЕН должен был посетить Латвию, Литву и Эстонию, однако из-за воскресного инцидента визит отложен.

ИТАР-ТАССсообщает, что генсек НАТО из-за перелома руки не сможет принять участие во вторник в заседании Совета Россия - НАТО, посвященном противоракетной обороне. Вместо генерального секретаря в заседании примет участие один из заместителей.