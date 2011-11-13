Медведев, Лукашенко и Назарбаев встретятся в Москве

18 ноября в Москве состоится встреча Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО и Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в рамках которой будет обсуждаться создание Евразийского экономического союза, а также вопросы совершенствования наднациональных органов управления интеграционными процессами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Особое внимание предполагается уделить совместной работе по переходу к следующему этапу интеграции – Евразийскому экономическому союзу, а также вопросам совершенствования наднациональных органов управления интеграционными процессами», - отмечает пресс-служба Президента РФ.

Сообщается, что главы входящих в Таможенный союз государств проведут переговоры по актуальным вопросам интеграции на евразийском пространстве в свете вступления в силу с 1 января 2012 года пакета международных договоров (ЕЭП) трех стран.

Повестка дня встречи включает актуальные вопросы деятельности Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, в рамках которого к 1 июля 2011 года сформирована единая таможенная территория.

Отмечается, что взаимодействие в рамках Таможенного союза уже начинает приносить конкретные результаты. Согласованные виды государственного контроля перенесены на внешнюю границу ТС, заработала единая система таможенного регулирования. В итоге в первом полугодии 2011 года отмечен рост взаимного товарооборота в рамках ТС практически на 40%.

В ходе трехсторонней встречи планируется подписание ряда документов, имеющих принципиальное значение для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.