Джихадист устроил террор целому городу в Казахстане - 7 жертв

В результате стрельбы и взрыва в городе Тараз (бывший Джамбул) на юге Казахстана в субботу погибли семь человек, из них пятеро полицейских. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "теракт", сообщает ТСН.

Утром 12 ноября город наполнился слухами и страхом. Люди боялись выходить из дома, сообщалось о нескольких взрывах в центре, погибших и пострадавших, по тревоге был поднят личный состав служб национальной безопасности.

По официальной версии, в городе имел место только один взрыв, а не четыре, как сообщали некоторые СМИ, а виновным в хаосе оказался один человек.

Как сообщил заместитель Генпрокурора республики Нурмуханбет Исаев, в субботу утром 34-летний сторонник идей джихада М.К. Кариев ограбил жителя Тараза и похитил его автомобиль.

После этого он совершил нападение на оружейный магазин в центре города. Убив охранника и смертельно ранив клиентов, Кариев похитил два охотничьих карабина "Сайга" с боеприпасами и исчез.

В погоню за бандитом отправились двое полицейских. Кариев застрелил их, завладев табельным пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.

Затем Кариев отправился домой и забрал оттуда гранатомет "МПТ-26". Приехав к зданию областного департамента Комитета национальной безопасности (казахстанской спецслужбы), преступник обстрелял его, в том числе из гранатомета. В результате этого обстрела никто не пострадал.

На этот раз в погоню за Кариевим бросились двое сотрудников конной полиции. Они смогли ранить преступника, но он, со своей стороны, ранил их. После этого силам безопасности наконец удалось догнать бандита. В перестрелке он ранил еще одного полицейского. Последняя жертва Кариева - капитан дорожной полиции - погиб, когда задержанный террорист взорвал себя.

Также сообщается, что Кариев совершил вооруженное нападение и убил двух сотрудников Комитета национальной безопасности, которые осуществляли за ним наружное наблюдение. Когда произошло это преступление, в прокуратуре не уточнили.

Таким образом, в результате событий в Таразе, кроме Кариева, погибли семь человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов.

В прокуратуре также подчеркнули, что комендантский час в городе не вводился, никаких БТРов на улицах нет, однако полиция, внутренние органы переведены в состояние повышенной готовности.