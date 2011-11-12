В Варшаве полиция разгоняла хулиганов водометами и слезоточивым газом

Польская полиция задержала в пятницу в Варшаве более 200 человек, в том числе почти сотню иностранцев, которые принимали участие в массовых беспорядках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе варшавской полиции.

По предварительным данным правоохранителей, в результате вчерашних беспорядков хулиганы уничтожили 14 полицейских автомобилей, 40 полицейских получили ранения, в том числе более 20 – тяжелые травмы.

В пресс-службе отметили, что общественный порядок в Варшаве вчера охраняли несколько тысяч правоохранителей, которые пытались не допустить столкновения между представителями разных организаций, проводивших массовые мероприятия по случаю Дня независимости Польши.

„Несмотря на многократные призывы соблюдать порядок около 15.00 в сторону правоохранителей группа лиц на площади Конституции и улицы Мокотовской начала бросать камни, петарды, световые огни и бутыли”, - сказано в сообщении.

Для усмирения хулиганов полицейские использовали водометы и слезоточивый газ.

В пресс-службе отметили, что среди задержанных есть 92 гражданина Германии и по одному гражданину Испании, Венгрии и Дании.

По данным польских медиа, вчера в центре Варшавы произошло несколько столкновений между участниками различных массовых акций и полицией. Беспорядки продолжались до позднего вечера.

Хулиганы также сожгли автомобиль польского телеканала новостей TVN24.

Организаторы „Марша независимости”, который проводили польские националистические организации, заверяют, что участники акции не принимали участия в беспорядках.

Против проведения «Марша независимости» выступали представители организаций левого направления, которые с прошлого года организуют контракцию „Фашизм не пройдет”, иногда между участниками этих двух акций возникают столкновения.

По данным организаторов, в нынешнем марше приняли участие около 10 тысяч человек, в то же время, по данным полиции, в этой акции принимали участие от 3 до 5 тысяч.

Польские СМИ отмечают, что во время прошлогоднего „Марша независимости”, который проходит по центральным улицам Варшавы от площади Конституции до памятника идеологу польского национализма Роману Дмовскому, полиция задержала 33 человека, один из правоохранителей был ранен.

Журналисты среди участников беспорядков идентифицировали футбольных фанов и немецких анархистов, которые в масках и черной одежде с дубинками напали на правоохранителей еще до начала марша, а позже забаррикадировались в одном из кафе в центре Варшавы.

Как сообщал УНИАН, вчера Польша отмечала 93 года со дня возобновления независимости.