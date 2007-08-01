Выход в открытый космос обойдется туристам еще в 15 миллионов

Компания Space Adventures и Роскосмос согласовали стоимость выхода в открытый космос для космических туристов. Турист должен будет доплатить за эту услугу 15 млн долларов, сообщили в московском представительстве компании Space Adventures.

По словам представителя компании, данная цена учитывает, в частности, стоимость изготовления и доставки на Международную космическую станцию индивидуального скафандра для туриста. "Кроме того, туристу придется пройти специальный курс подготовки в гидролаборатории Звездного городка", - передает "Интерфакс" слова сотрудника Space Adventures. Любитель острых космических впечатлений выйдет за пределы станции в сопровождении профессионального космонавта, добавил он.

Сегодня стоимость космического путешествия составляет 25 млн долларов. Представители Space Adventures сообщили, что в ближайшие годы цена космического тура может вырасти до 30-40 млн долларов.

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