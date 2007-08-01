Вашингтон отдал Москве данные разведки

В ходе состоявшегося первого тура консультаций по вопросам противоракетной обороны (ПРО) американские эксперты предоставили членам российской делегации разведывательные данные об угрозах для США, оправдывающие строительство американских элементов ПРО в Европе, сообщает Associated Press. Американские специалисты изложили свое виденье ситуации и попытались развенчать опасения РФ по поводу того, что планы развертывания элементов ПРО в Польше и Чехии угрожают российским силам ядерного сдерживания. "Я считаю, что российская сторона стала значительно лучшее понимать, почему мы развиваем наш потенциал в сфере ПРО", - заявил по итогам консультаций заместитель госсекретаря СШ Джон Руд, возглавляющий американскую делегацию.

Руководитель российской делегации заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк, курирующий в МИДе вопросы стратегической стабильности и разоружения, изложил детали альтернативного предложения о совместном использовании арендуемой у Азербайджана Россией РЛС в Габалле, впервые озвученного президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2007 г.

Вместе с тем, российская делегация изложила свою позицию по поводу неприемлемости строительства базы ракет-перехватчиков до тех пор, пока не станет достоверно известно, что Иран располагает технической возможностью запускать ракеты с ядерными боеголовками. "Мы пытаемся развить инициативу, изложенную В.Путиным, и использовать ее в качестве возможности для оценки перспектив сотрудничества", - отметил Дж.Руд, комментируя доклад российских специалистов.

РБК-Украина