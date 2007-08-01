Чешские пилоты учатся воевать на шведских истребителях

Летчики-истребители ВВС Чехии, летающие на истребителях "Грипен", тренируются в Швеции, сообщает Defense-Aerospace.

Десять чешских пилотов и два самолета прибыли на полигон Видзел в северной Швеции. Летчики отрабатывают применение ракет ближнего боя AIM-9 Sidewinder и 27-миллиметровой пушки "Маузер" установленной на самолете.

"Мы используем ракеты с инфракрасным наведением против мишеней, буксируемых беспилотными аппаратами", сообщил Петр Микуленка, командир авиакрыла, руководящий учениями. "Для отработки упражнений мы используем двухместные самолеты - это позволяет привить нужные навыки большему числу пилотов", - добавил он.

Шведские истребители JAS-39 Gripen используются ВВС Чехии с 2003 года. Максимальный взлетный вес самолетов этого типа составляет 13 тонн, скорость полета - 2125 километров в час, радиус действия в зависимости от высоты полета, скорости и боевой нагрузки - от 300 до 800 километров. Самолет может нести боевую нагрузку до 6 тонн. Бомбы и ракеты располагаются на семи узлах внешней подвески.

Лента.ру