Людей на юге Франции эвакуируют из-за угрозы наводнения

Сотни людей эвакуированы в ряде районов на юге Франции из-за угрозы наводнения после проливных дождей и гроз, жертвой стихии уже стал один человек, сообщает РИА «Новости».

В шести департаментах на юге страны - Приморские Альпы, Арьеж, Верхняя Гаронна, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Вар - действует "оранжевый", предпоследний, уровень тревоги.

Из-за непогоды сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.

Аварийные службы ведут работы по очистке дорог от упавших деревьев. Пожарные и спасатели ликвидируют последствия стихии в департаментах Буш-дю-Рон, Эро и Гар. В результате ослабления циклона, ночь на воскресенье прошла относительно спокойно. Утром в воскресенье местные власти отменили предупреждение для двух департаментов