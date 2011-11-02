Канада следом за США прекратила финансирование ЮНЕСКО

Вслед за США Канада приняла решение прекратить финансирование ЮНЕСКО после принятия в ее состав Палестины.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил канадский министр иностранных дел Джон БЭРД.

Он пояснил, что принятие Палестины в ЮНЕСКО на правах полноправного члена не способствует мирному урегулированию ближневосточного конфликта. Ранее Д.БЭРД заявлял, что Канада "не рада принятому ЮНЕСКО решению". "Мы сейчас оцениваем будущее страны в организации и решаем, какой будет наша реакция", - сказал он, выступая перед журналистами.

Ежегодно Канада отчисляет организации 10 млн долл.

Заявка Палестины на вступление в состав ЮНЕСКО была одобрена в понедельник на 36-й сессии Генеральной конференции этой международной организации, проходящей в Париже. За это проголосовали 107 стран-участниц, против - 14 государств, в том числе США и Израиль. Вашингтон объявил о замораживании финансирования ЮНЕСКО, которое составляет 22% ее бюджета.