Полиция убила восьмерых коммунистов, требовавших раздать землю беднякам

Восемь человек погибли и шесть получили ранения в индийском штате Андхра-Прадеш во время беспорядков, когда представители местных коммунистических партий перекрывали автомобильную дорогу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Times of India.

По ее данным, сторонники коммунистов в субботу перекрыли одну из дорог в городе Модагонда (Modugonda), требуя от местных властей раздать участки земли беднякам.

Полиция открыла огонь по толпе, после того как они стали бросать камни в сотрудников правоохранительных органов и нанесли увечья некоторым из них.