Заключенные подожгли тюрьму во время землетрясения

В турецком городе Ван, почти полностью разрушенном землетрясением, 25 октября произошел бунт в тюрьме.

Заключенные, запаниковав при подземных толчках, потребовали выпустить их, а получив отказ, подожгли тюрьму. Как сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ, на место стянули дополнительные силы безопасности, которые окружили исправительное учреждение, чтобы предотвратить масовый побег.

Ранее, 23 октября, землетрясением была разрушена другая тюрьма в провинции Ван, в результате чего оттуда сбежало около 150 заключенных. Правда, многие из них позднее вернулись, убедившись, что все благополучно с их семьями.

Во вторник власти сообщили, что пострадавших районах разрушено более 2200 зданий, под завалами десятки людей. По словам спасателей, шансов найти выжившихвсе меньше. Лишившиеся крова жалуются на нехватку помощи - палаток, одеял, горячей еды.