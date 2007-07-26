Россия подтвердила намерение вступить в ВТО до конца года
22:29, 26 июля 2007Мир
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Об этом сообщил глава делегации в Женеве
Россия подтвердила намерение завершить вступление в ВТО к концу 2007 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы российской делегации в Женеве Максима Медведкова.
"Мы считаем, что вполне возможно завершить этот процесс к концу этого года", - сказал он журналистам. Медведков - директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России - возглавляет российскую делегацию, которая проводит в Женеве очередной раунд двусторонних и многосторонних переговоров о присоединении России к ВТО.
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