Россия подтвердила намерение вступить в ВТО до конца года

Россия подтвердила намерение завершить вступление в ВТО к концу 2007 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы российской делегации в Женеве Максима Медведкова.

"Мы считаем, что вполне возможно завершить этот процесс к концу этого года", - сказал он журналистам. Медведков - директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России - возглавляет российскую делегацию, которая проводит в Женеве очередной раунд двусторонних и многосторонних переговоров о присоединении России к ВТО.