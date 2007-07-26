Грузия сорвёт России сочинскую Олимпиаду, если не будут выполняться её условия

Россия не имеет права включать территорию Абхазии в создание инфраструктуры для Олимпиады-2014 в обход официального Тбилиси, заявила журналистам спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, комментируя сообщения российских СМИ.

В четверг "Независимая газета" сообщила, что Россия намерена разместить на территории непризнанной республики ключевые объекты строительного комплекса, обеспечивающего возведение олимпийской инфраструктуры.

"Если речь идет о том, что Россия без согласия официальных грузинских властей будет вкладывать инвестиции, то мы напомним России, что Абхазия - это территория суверенной Грузии. А если Россия продолжит свои капиталовложения, то Олимпиада в Сочи разделит судьбу Московской Олимпиады", - сказала спикер.

В 1980 году США и ряд ведущих стран Запада бойкотировали XXII Летние Олимпийские игры в Москве в знак протеста против ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.

До решения Международного Олимпийского комитета по определению места проведения зимней Олимпиады-2014 президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру Сочи. Тогда президент объяснил свою поддержку тем, что проведение Олимпиады в российском городе Сочи, которая находится в нескольких километрах от самопровозглашенной Абхазии, будет способствовать стабильности в регионе.

РИА "Новости"