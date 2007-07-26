Великобритания разрешит США разместить на своей территории элементы ПРО
Заявление британского министра обороны
|Дес БРАУН
Как передает Газета.ru, об этом заявил британский министр обороны Дес БРАУН, отметив, что это будет позитивным шагом для Британии.
«Системы противоракетной обороны являются лишь средством обороны», - отмечается в заявлении Д.БРАУНА. По его словам, таким образом Британия «помогает обеспечить в будущем защиту ее граждан».
Каким именно образом база в Северном Йоркшире будет использоваться, министр не уточнил.
Ранее Лондон разрешил американцам модифицировать свои радары на другой военной базе - RAF Fylingdales.
Как сообщалось, США планируют развернуть в Восточной Европе элементы своей противоракетной обороны, мотивируя свое намерение необходимостью защиты от вероятных пусков ракет из ближневосточного региона, в частности - из Ирана.
Руководство России неоднократно выступало с гневными заявлениями из-за планов США разместить 10 противоракетных установок в Польше и радарную станцию в Чехии, мотивируя это угрозой национальной безопасности России.
В частности, 4 июня Президент России Владимир ПУТИН заявил, что для российских ракет появятся новые цели в Европе, если часть стратегического ядерного потенциала США окажется на Европейском континенте и будет угрожать России.