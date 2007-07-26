Великобритания разрешит США разместить на своей территории элементы ПРО

Великобритания разрешит Соединенным Штатам Америки использовать свою военно-воздушную базу в северной Англии для размещения элементов системы противоракетной обороны.

Как передает Газета.ru, об этом заявил британский министр обороны Дес БРАУН, отметив, что это будет позитивным шагом для Британии.

«Системы противоракетной обороны являются лишь средством обороны», - отмечается в заявлении Д.БРАУНА. По его словам, таким образом Британия «помогает обеспечить в будущем защиту ее граждан».

Каким именно образом база в Северном Йоркшире будет использоваться, министр не уточнил.

Ранее Лондон разрешил американцам модифицировать свои радары на другой военной базе - RAF Fylingdales.

Как сообщалось, США планируют развернуть в Восточной Европе элементы своей противоракетной обороны, мотивируя свое намерение необходимостью защиты от вероятных пусков ракет из ближневосточного региона, в частности - из Ирана.

Руководство России неоднократно выступало с гневными заявлениями из-за планов США разместить 10 противоракетных установок в Польше и радарную станцию в Чехии, мотивируя это угрозой национальной безопасности России.

В частности, 4 июня Президент России Владимир ПУТИН заявил, что для российских ракет появятся новые цели в Европе, если часть стратегического ядерного потенциала США окажется на Европейском континенте и будет угрожать России.