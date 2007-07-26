Под Санкт-Петербургом взорвался газопровод

Под Санкт-Петербургом, в районе поселка Лаврики, произошел взрыв на газопроводе. По сообщению очевидцев, сначала были слышны громкие хлопки, затем к небу поднялось сильное пламя.

Площадь пожара составила более 2 га, силами 25 пожарных расчетов огонь удалось локализовать только спустя полтора часа. В результате взрывов в ближайших населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, однако эта информация не подтверждается.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Следователи будут отрабатывать все версии произошедшего, в том числе не исключено, что причиной взрыва мог стать теракт.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

РБК