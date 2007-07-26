Индия пошла на ядерную сделку с США

Кабинет министров Индии одобрил окончательные условия соглашения о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, сообщил журналистам глава индийского МИД Пранаб Мукерджи.

Теперь документу, который позволит Индии выйти из международной изоляции в области ядерной энергетики и начать закупку за рубежом ядерных реакторов и топлива, предстоит пройти одобрение парламента.

Ограничения на сотрудничество с Индией в области ядерной энергетики были наложены после испытания ядерного оружия в 1998 году. Соглашение США-Индия позволит Дели закупать за рубежом ядерные реакторы и топливо для них. Для запуска механизма сотрудничества необходимо одобрение Группы ядерных поставщиков и МАГАТЭ, которое требует гарантий нераспространения.

Разногласия по поводу условий сотрудничества двух стран в области мирного атома Дели и Вашингтон смогли урегулировать после напряженных переговоров с участием высокопоставленных чиновников, которые прошли на прошлой неделе в США.

Детали договоренности пока не раскрываются, однако оппозиция опасается, что власти пошли на уступки США, которые настаивали на международном контроле за поставленным в Индию ядерным материалом и запрете на испытания ядерного оружия.

Соглашение между Дели и Вашингтоном о сотрудничестве в области ядерной энергетики было подписано еще в прошлом году, но реализовать его на практике мешали разногласия сторон по поводу права Индии на переработку отработанного ядерного топлива и на проведение испытаний ядерного оружия.

РИА "Новости"