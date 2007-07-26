Модернизированные МиГ-31 смогут бороться с истребителями пятого поколения, сообщает ИТАР-ТАСС. По словам главкома ВВС России Александра Зелина, на проходящих ремонт и модернизацию перехватчиках МиГ-31 будут использоваться технологии, полученные в ходе работы над истребителем пятого поколения, что поднимет боевую ценность МиГа в 1,5-4 раза - в зависимости от задач.

Модернизированные самолеты могут поражать цели на дистанции до 200 километров. Благодаря радару и ракетам нового поколения значительно выросла дистанция обнаружения и уверенного поражения самолетов-"невидимок" и крылатых ракет на малых и сверхмалых высотах. Как и раньше, МиГ-31 можно использоваться в качестве самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления для истребителей других типов.